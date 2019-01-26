الان تتابع دول شمال أفريقيا تطلب تأجيل انطلاق بطولة أمم 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
طلب أكثر من منتخب من شمال أفريقيا من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” برئاسة أحمد أحمد، تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، والمحدد لها 14 يونيو إلى 12 يوليو لمدة أسبوع، بسبب شهر رمضان المعظم وعيد الفطر.
وبحسب صحيفة اليوم السابع: طلب مسؤولو دول شمال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي ترحيل موعد البطولة لمدة أسبوع، خاصة أن المعسكرات ستكون في رمضان ثم عيد الفطر ما سيتسبب في إرهاق اللاعبين.
ومن المقرر أن ينظر الاتحاد الأفريقي طلب دول شمال أفريقيا في تأجيل انطلاق البطولة خلال الأيام المقبلة.
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