الان تتابع مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني اليوم السبت الموافق 26-1-2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وتذاع المباراة عبر قناة النيل للرياضة.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

واستطاع مصر اقتناص المركز الرابع بمجموعتها بعد دراما مثيرة، إثر فوز مصر على حساب تونس 30 – 23، قبل أن تسحق النرويج منتخب المجر 35 – 26، لتتوقف المجر عند 3 نقاط بالتساوي مع مصر ولكن فارق الأهداف رجح كفة مصر.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

ويعد المركز الذي ستحصل عليه مصر في تلك النسخة هو الأفضل منذ 2001 حين احتل الفراعنة المركز الرابع، فيما لم تنجح في الدخول ضمن الثمانية الكبار طوال تلك الفترة.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

من جانبه أكد مؤمن صفا رئيس بعثة منتخب مصر لكرة في الدنمارك على مواجهة الفراعنة للمنتخب الأسباني اليوم السبت على المركزين السابع والثامن في كأس العالم بالدنمارك.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

تأتى منافسة مصر على المركزين السابع والثامن في ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 في ختام الدور الرئيسي.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسى، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

ويحتل منتخب مصر لكرة اليد المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط من الفوز على تونس 30 /23 في الدور الرئيسى والصعود من الدور الأول بنقطة من التعادل مع المجر صاحبة المركز الخامس في الدور الرئيسى بفارق الأهداف بعد الخسارة من النرويج.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

كان منتخب مصر في المركز الخامس قبل خسارة المجر بفارق 9 أهداف والذي منح الفراعنة المنافسة على المركزين السابع والثامن.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

وفى حالة فوز منتخب مصر بالمركز السابع سيضمن الدخول في ملحق التأهيل لأولمبياد ريو دى جانيرو في حالة عدم الحصول على امح أفريقيا القادمة.

مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر في بطولة كاس العالم لكرة اليد

موعد مباراة مصر واسبانيا في بطولة كاس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

البطولة: كأس العالم لكرة اليد

المباراة: المنتخب المصري ضد منتخب اسبانيا

توقيت المباراة: اليوم السبت الموافق 26/1/2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

قناة النيل للرياضة