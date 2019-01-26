الان تتابع مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

يستدرج نادي أتلتيكو مدريد الاسباني اليوم السبت الموافق 26-1-2019 فريق خيتافي لملعب واندا ميتروبوليتانو في مباراة نارية ضمن الأسبوع 21 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

وقد أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن غليسون مارتنز سيرحل عن صفوف أتلتيكو مدريد من أجل إفساح الطريق لانضمام ألفارو موراتا من تشيلسي وكذلك نيكولا كالينيتش.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

وينتظر موراتا إتمام صفقة انتقال الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى تشيلسي حتى يرحل رسميًا إلى أتلتيكو الذي اتفق معه بشكل مبدئي.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن غليسون سينتقل إلى موناكو على سبيل الإعارة خاصة أنه لم يخض سوى دقائق قليلة مع أتلتيكو حيث خاض لعب 12 مباراة بواقع 446 دقيقة فقط وسجل هدفًا واحدًا.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

ويسعى الدولي البرتغالي لإيجاد فرصة للمشاركة حيث سيكون موناكو سبيله للعودة للمباريات بعد الغياب عنها بناء على قرار الأرجنتيني دييغو سيميوني.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

وانضم الجناح البرتغالي مارتنز إلى أتلتيكو في صفقة انتقال مجاني في يوليو الماضي بعد فسخ عقده مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي ليصبح واحدًا من بين تسعة لاعبين تركوا الفريق عقب هجوم شنَّه مشجعون مقنعون على المعسكر التدريبي للفريق في مايو الماضي.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

وكان بعض أفراد الجماهير يحملون العصي ليصاب المهاجم الهولندي باس دوست، ويتم تخريب غرفة الملابس.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

ويحتاج أتلتيكو للتخلص من لاعبين آخرين في الفريق من أجل التعاقد مع موراتا الذي سينتقل رسميًا إلى ملعب واندا متروبوليتانو بمجرد توقيع هيغواين.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

وتدرب غليسون منفردًا في انتظار إتمام صفقة انتقاله إلى موناكو بينما يسعى أتلتيكو أيضًا للتخلص من الكرواتي كالينيتش الذي لا يرغب في الرحيل عن إسبانيا حيث يسعى خلفه ريال بيتيس والعديد من الأندية المنافسة في الليغا للتعاقد معه.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني

البطولة: الدوري الاسباني

المباراة: أتلتيكو مدريد ضد خيتافي الأسبوع: 21 مباراة إياب

الملعب: ملعب واندا ميتروبوليتانو

الموعد: اليوم السبت الموافق 26-1-2019 في تمام الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

Canal + Sport 2 Polska

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS MAX 4 FR

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Select HD

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