الان تتابع مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ميلان- الخليج 365:
يحل نادي نابولي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ميلان، على ملعب سان سيرو اليوم السبت الموافق 26-1-2019، في إطار الدوري الإيطالي.
مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الايطالي
وذكرت شبكة “سبورت ميدياست” أن نابولي يمر بلحظات مثيرة، في ظل تعقد موقف لاعبه البرازيلي آلان ماريز لوريرو، المطلوب بشدة من جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.
مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الايطالي
وأضافت الشبكة أن نابولي وسان جيرمان يبحثان عن طريقة لإنهاء الصفقة المعقدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد إصابة ماركو فيراتي لاعب الفريق الباريسي واقتراب أدريان رابيو من الرحيل.
مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الايطالي
وتابعت الشبكة أن آلان استمر في خوض التدريبات بشكل منفصل مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشاركته في مباراة الغد أمام ميلان، محل شك كبير.
ونوهت الشبكة إلى أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، يفكر في إبقاء لاعبه البرازيلي على دكة البدلاء أمام الروسونيري.
مشاهدة مباراة نابولي وميلان بث مباشر في الدوري الايطالي
موعد مباراة نابولي وميلان في الدوري الايطالي
البطولة: الدوري الايطالي 2018-2019
المباراة: ميلان ضد نابولي الأسبوع: 21 مباراة إياب
الملعب: ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )
القنوات الناقلة:
Sport TV 3
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 2 FR
Ziggo Sport Select HD
Arena Sport 4 HD Cro
CBC SPORT HD
Eleven Sports 1 HD
Eleven Sports 1 Belgium
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