الان تتابع مشاهدة مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي بث مباشر في كأس زايد للأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرباط- الخليج 365:

يستقبل نادي الرجاء البيضاوي اليوم السبت الموافق 26-1-2019 نادي النجم الساحلي التونسي، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وستجرى مباراة الإياب يوم الجمعة 8 فبراير 2018 بالملعب الأولمبي بسوسة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وقد أُعفي مهاجم النجم الساحلي أمين الشرميطي من المشاركة في المباراة أمام الرجاء البيضاوي في الرباط .

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وجاء قرار إعفاء الشرميطي بسبب الإصابة التي كان تعرض لها في الكلاسيكو أمام النادي الإفريقي خلال لقاء مؤجل لحساب الجولة الثالثة عشر من البطولة الوطنية.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وسيكون اللاعب الفنزويلي داروين غونزاليس أساسيا في تشكيلة النجم في مباراة اليوم السبت بعد أن كان احتياطيا في لقاء الكلاسيكو.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

موعد مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي في كأس زايد للأبطال

البطولة: كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

المباراة: الرجاء الرياضي المغربي ضد النجم الساحلي التونسي ربع النهائي مباراة ذهاب

الملعب: المركب الرياضي محمد الخامس

التوقيت: اليوم السبت الموافق 26-1-2019 في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.