الان تتابع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

يحل بيرنلي ضيفاً على مانشستر سيتي في استاد الاتحاد اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 20 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا

صعد الأزرق السماوي للمباراة النهائية في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعدما تغلب على فريق بيرتن ألبيون في مجموع المباراتين (0-10)، وسيلاقي كلًا من توتنهام وتشيلسي في نهائي الكأس.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا

أما في البريميرلبيج فحتى الآن خاض السيتيزنس 23 مباراة وظل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الريدز صاحب الصدارة حاليًا في جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا

ويعيش فريق بيرنلي أيامًا لا يحسد عليها حتى الآن في الدوري، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 23 مباراة، استطاع أن يحتل المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع ساوثامبتون وكريستال بالاس أصحاب المركزين الخامس عشر والرابع عشر في جدول الترتيب، حقق الفريق الفوز في 6 مباريات وتعادل في أربع، وتلقى 13 هزيمة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا

سيستمر غياب الثنائي كلاوديو برافو وفينسينت كومباني عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، لكن الخبر الجدي هو عودة بنجامين ميندي بعد تعافيه تمامًا، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي لابورت وجون ستونز في قلب الدفاع، وسيعود الفرنسي لمكانه في مركز الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا

سيغيب عن بيرنلي في المباراة ضد مانشستر سيتي الظهير الأيسر ستيفان وآرون لينون بداعي الإصابة، بالإضافة إلى يوهان بيرج جودموندسون لنفس السبب ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا

سيدفع المدرب شون ديش بالحارس السابق لمانشستر سيتي جو هارت، وسيتواجد بن مي، تاركوفيسكي، لونج في مركز قلب الدفاع، وفي حالة عدم لحاق جودموندسون بالمباراة سيكون بديله هو روبي برادي بجانب الثلاثي ويستود، كورك، هندريك، أمام الهجوم فسيقوده الثنائي بارنس، كريس وود.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر في كأس انجلترا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

البطولة: كأس الاتحاد الانجليزي 2018-2019

المباراة: مانشستر سيتي ضد بيرنلي

الملعب: استاد الاتحاد

الموعد: السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر.

القناة الناقلة

beIN SPORTS HD 2

Sport TV 1

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 2 FR

Ziggo Sport Voetbal

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium