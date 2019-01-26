الامارات | درويش: هدف مبخوت في مرمى استراليا صحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن درويش: هدف مبخوت في مرمى استراليا صحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم المونديالي السابق في كرة القدم عيسى درويش، صحة الهدف الذي سجله لاعب المنتخب الوطني علي مبخوت في مرمى استراليا 68” وقاد به منتخب بلده الى الدور نصف النهائي في كأس أمم آسيا 2019 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد في العين ضمن الدور ربع النهائي، مؤكدا أنه لم تكن هناك أي ركلة جزاء لم تحتسب لمصلحة منتخب استراليا ،مشيرا الى أن الحكم الياباني ريوجي ساتو قاد اللقاء بمستوى تحكيمي مميز و تعامل مع مجريات المباراة بكل حسم وصرامة وجدية ساعدته لياقته البدنية العالية في اتخاذ القرارات الصحيحة على مدار شوطي المباراة، لافتا الى أن قرار الحكم بإلغاء هدف لمنتخب استراليا سجله اللاعب أبو ستولوس جيانو" 63" كان صحيحا لوجود حالة تسلل واضحة. .

وقال عيسى درويش لـ “الإمارات اليوم" الهدف الذي سجله اللاعب علي مبخوت كان ملعوبا كونه استخلص الكرة من مدافع استراليا ميلوش ديجنيك وسدد الكرة في المرمى مباشرة" مستغلا خطأ دفاعي من قبل دفاع منتخب استراليا".

وأوضح " الحكم الياباني ريوجي ساتو ادار المباراة بمستوى تحكيمي مميز ولم يقع في أخطاء تحكيمية مؤثرة بل كان حاضرا في كل منطقة بالملعب ورغم أنه كانت هناك بعض الحالات التحكيمية داخل منطقة الـ 18 الا أن قاضي الملعب كان يتدخل في الوقت المناسب من خلال قراراته التحكيمية ".