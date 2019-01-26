شكرا لقرائتكم جروس يطالب لاعبي الزمالك بغلق صفحة "بيراميدز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لاعبيه، بغلق صفحة مباراة بيراميدز بشكل نهائى بعد التعادل الذى تحقق فى مواجهة الفريقين والتركيز فى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على استاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز والذى يحتل الفريق الأبيض صدارته برصيد 42 نقطة بعد التعادل مع بيراميدز الذى يحتل المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

ويعود بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض فى مواجهة مصر المقاصة، نظراً لفقدان الفريق الأبيض فى تلك المواجهة لجهود عبد الله جمعة الذى تعرض للطرد فى اللقاء الأخير أمام بيراميدز بعد حصوله على إنذارين خلال المواجهة التى جمعت الفريقين ما أدى إلى طرده فى المباراة واستكمال الأبيض للقاء بـ10 لاعبين وكان جروس قد استبعد بهاء مجدى من القائمة النهائية لمواجهة بيراميدز وسوف يعود فى المباراة المقبلة أمام المقاصة.