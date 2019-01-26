شكرا لقرائتكم لجنة "الكاف" تبدأ معاينة ملاعب أمم أفريقيا فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ خلال الأسبوع الجاري، لجنة الملاعب بالاتحاد الأفريقي بمعاينة الملاعب التى ستستضيف بطولة أمم أفريقيا 2019 والمقرر إقامتها بمصر خلال شهر يونيو المقبل وهى استاد القاهرة و السلام و الكلية الحربية و المكس و الإسكندرية و استاد الإسماعيلي و استاد بورسعيد واستاد الجيش بالسويس ، لكتابة التقرير النهائي عن هذه الملاعب خاصة أن اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة ومسئولو الاستادات تم الانتهاء من التعديلات التى تتواكب مع بطولة أفريقيا خاصة أنه سيتم استضافة 24 منتخب بدلاً من 16 فريق بعد تعديل النظام القديم.

وطلب مسئولو دول شمال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي ترحيل موعد البطولة لمدة أسبوع خاصة أن المعسكرات ستكون فى شهر رمضان ثم عيد الفطر مما سيتسبب فى إرهاق اللاعبين ، ومن المقرر أن يتم حسم طلب دول شمال أفريقيا من قبل الكاف خلال الأسبوع المقبل وتحديداً عقب وصول أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لمناقشة الطلب والبت فيه وتحديد الموعد النهائى للبطولة سواء 14 أو 15 يونيو أو تأجيلها لمدة أسبوع أخر لتقام يوم 20 من نفس الشهر، كما يحسم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي خلال جلسته مع هانى أبو ريدة الأحد المقبل ، تشكيل لجان الكاف لبطولة أمم أفريقيا ، إلى جانب الإعداد للبطولة التى ستقام فى مصر.