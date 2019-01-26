شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد أمام الماتدور الإسبانى لتحديد المركز السابع فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى فى السادسة و النصف مساء اليوم، السبت ، منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز نظيره الأسبانى لتحديد المركزين السابع و الثامن فى كأس العالم رقم 26 للرجال بالدنمارك .

يدخل منتخب اليد هذه المواجهة بحالة من الثقة و المعنويات المرتفعة فى ظل الأداء القوى الذى يقدمه الفراعنة فى هذه البطولة والذى استطاع من خلاله أن يتواجدضمن المنتخبات الثمانيةالكبار في المونديال .

يعول الجهاز الفنى للمنتخب فى هذه المباراة امال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات امثال أحمد الأحمر و إسلام حسن و محمد ممدوح هاشم و معهم عناصر الشباب الواعدة مثل يحيى خالد و يحيى الدرع .

وشهد مشوار مصر فى هذه البطولة ، تلقى خسارتين متتاليتين من السويد و قطر قبل أن يفوزون على الأرجنتين وأنجولا ويحققوا التعادل أمام المجر لينجح الفراعنة فى التأهل إلى الدور الرئيسى.

و فى الدور الرئيسى خسرت مصر بصعوبة أمام النرويج 32 /28 ثم أمام الدنمارك 26 /30 قبل أن تهزم تونس 30 /28 .

جاءت منافسة مصر على المركزين السابع و الثامن فى ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 فى ختام الدور الرئيسى و فوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23 .

تقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسى، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التى صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، ثم يلتقى الفائزان فى المباراة النهائية.

و فى حالة فوز منتخب مصر بالمركز السابع سيضمن الدخول فى ملحق التأهيل لأولمبياد ريو طوكيو 2020 فى حالة عدم الحصول على امم أفريقيا القادمة .