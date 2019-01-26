اونلاين | أونلاين لايف مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع "يوتيوب" youtube

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أونلاين لايف مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع "يوتيوب" youtube

يستقبل فريق إيه سي ميلان نظيره نابولي في مباراة نارية في التاسعة والنصف مساءا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لدرجته الأولى، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، كورة لايف مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة، حقق الفوز في 9 مباريات من أصل 20، وخسر خلال 9 مباريات، وتعادل في 4، وسجل لاعبوه 28 هدفًا ومنيت الشباك بـ20 آخر، بينما نابولي وصيف الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة عن المتصدر يوفنتوس، حقق الفوز نابولي في 15 مباراة، وتعادل في 2 ، وخسر خلال 3، سجل لاعبوه 39 هدفًا، ومنيت الشباك بـ18 هدفًا، يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

ومن المتوقع أن يبدأ جاتوزو اللقاء بتشكيل مكون من : دوناروما في حراسة المرمى، وفي الدفاع كالابريا، موساكيو، رودريجيز، رومانيولى، وفي الوسط باكيتا، كالهانجولو، كيسي، ويقود الهجوم سوسو، بياتيك، كوترون، بينما سيبدأ أنشيلوتي اللقاء بتشكيل مكون من ميريت في حراسة المرمى، وفي الدفاع روى، ألبيول، كوليبالي، ماكسيموفيتش، وفي الوسط دياوارا، رويز، زيلينسكى، ويقود الهجوم ميليك، ميرتينز، كاليخون.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.