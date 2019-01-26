شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألفاً.. مكافأة انتصار «الفرسان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

فيما عمت الفرحة الشارع الوحداوي عقب تأهل الفرسان إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبهم في دور الـ16 على نظيرهم الأهلي بركلات الترجيح، كافأت إدارة النادي لاعبي الفريق بـ20 ألفا لكل لاعب، حيث تعد هذه المكافأة الأكبر هذا الموسم.

رئيس النادي حاتم خيمي أشار إلى ثقته بأن اللاعبين لم يخذلوا جماهيرهم، وقال: «طالبنا اللاعبين باحترام الخصم الذي هو بالفعل كبير وقدم مستوى كبيرا، وكان ندا قويا لنا منذ صافرة البداية».

وأضاف: «هوية الفريق الفنية بدأت تتشكل مع المدرب ميدو الذي وضحت بصماته على أداء الفريق أخيرا وتحديدا مواجهة الأهلي، كان فريقنا حاضرا فنيا ومعنويا، ونفذ اللاعبون كل الأدوار الفنية على أكمل وجه ويجب على علينا أن ننسى انتصار الأهلي ونفكر في المواجهات القادمة». وأشاد المشرف العام على كرة القدم عبدالله خوقير بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون أمام الأهلي، مؤكدا أن تفوقهم جاء لتنفيذهم التعليمات الفنية التي أوكلت لهم داخل المستطيل الأخضر، حيث أبدع كل لاعب في مهمته رغم قوة وحضور النادي الأهلي.

في حين شددت الجماهير الوحداوية على مواصلة مشوار المباريات المتبقية بذات العطاء والمستوى، وأوضح كل من فيصل الحازمي ومساعد السلمي وذاكر أبوعبيد ومعلا الحازمي وهشام الحربي، أن فريقهم قدم مستوى متميزا أجبر الشارع الرياضي على احترامه، واللاعبون لم يخذلونا وكنا واثقين فيهم، وكل ما نطلبه هو المحافظة على هذا المستوى والروح القتالية التي ظهروا بها، وطموحنا هو الوصول إلى النهائي، لأنه أصبح لدينا فريق قادر على تحقيق هذا الحلم.

من جهته، رفض المدير الفني ميدو منح راحة للاعبين، إذ أخضعهم لتدريبات صباحية في اليوم التالي من مواجهة الأهلي، حتى موعد مواجهة الحزم يوم الإثنين بمكة ضمن جولات الدوري، حيث يسعى فريق الوحدة الوصول إلى النقطة 30.