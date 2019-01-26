شكرا لقرائتكم إقالة حسام من تدريب بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 21:21

أصبح المدير الفني لبيراميدز حسام حسن المدرب الثالث المقال هذا الموسم بعد البرازيلي ألبرتو فالنتيم والأرجنتيني ريكاردو لافولبي، إذ أعلن مالك النادي تركي آل الشيخ التفاوض مع مدرب كبير خاض تجارب مع أندية ومنتخبات، ونشر آل الشيخ السيرة الذاتية للبرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو والإسباني مانويل خيمينيز والصربي إيفان يوفانوفيتش.



وتعادل بيراميدز مع الزمالك (3-3) في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة بالدوري المصري لكرة القدم ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على القمة وتخلف بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الفريق «الأبيض» برصيد42 نقطة، ويملك الزمالك فرصة لتوسيع الفارق، إذ إن لديه ثلاث مباريات أخرى مؤجلة.

وهاجم تركي آل الشيخ خطة أداء حسام حسن: «رأيت حماسا بلا تكتيك في الملعب، وأخطاء فنية.» منتقدا جلوس لاعبين على مقاعد البدلاء دفع النادي للتعاقد معهم ملايين الدولارات».

من جهته، أعرب المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس عن رضاه لأداء لاعبيه، مشيرا إلى أن الأخطاء الدفاعية أضاعت على فريقه فوز غال، مبررا عدم الدفع بمحمود حمدي الونش وأيمن حفني بعدم جاهزيتهما، مشددا على التركيز للفوز بمواجهة المقاصة القادمة للاستمرار على قمة الدوري المحلي. فيما رفض المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي منحة اللاعبين راحة بعد الفوز على المقاصة (3- صفر) في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 11 بالدوري المصري من أجل الاستعداد لمواجهة وادي دجلة بعد غدٍ (الإثنين).