شكرا لقرائتكم قطر تتأهل إلى دور الأربعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 01:20

فجّرت قطر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على كوريا الجنوبية ونجمها سون هيونغ مين (1-صفر)، فبلغت نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، أمس الجمعة في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.



وسجل لاعب الوسط عبد العزيز حاتم هدف الفوز من تسديدة قوية من خارج المنطقة (78). وتلعب قطر، التي لم تهتز شباكها بعد، وحققت فوزاً خامساً على التوالي، في مواجهة نارية مع منتخب الإمارات المضيفة، التي تجاوزت أستراليا.

وكانت أفضل نتيجة لقطر بلوغها ربع النهائي في عامي 2000 في لبنان و2011 على أرضها، من جهتها، فشلت كوريا الجنوبية، حاملة اللقب في 1956 و1960 ووصيفة النسخة الأخيرة في 2015، في بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة توالياً، ومنيت بخسارتها الثانية في 21 مباراة ضمن كأس آسيا.