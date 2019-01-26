فوز تاسع تواليا لووريرز

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محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 21:25

حقق غولدن ستايت ووريرز، بطل الموسمين السابقين، فوزه التاسع تواليا على حساب مضيفه واشنطن ويزاردز 126-118، بفضل 38 نقطة لنجمه ستيفن كوري.



وحسم ويزاردز متصدر المنطقة الغربية فوزه الـ 34 (مقابل 14 خسارة) في الربع الأول بعد أن تقدم بفارق تسع نقاط (37-28)، قضم منها واشنطن نقطة في الربع الثاني (31-30)، لكن الضيف رفعه إلى 12 نقطة بعدما أنهى الثالث 37-33. وحسم ويزاردز متصدر المنطقة الغربية فوزه الـ 34 (مقابل 14 خسارة) في الربع الأول بعد أن تقدم بفارق تسع نقاط (37-28)، قضم منها واشنطن نقطة في الربع الثاني (31-30)، لكن الضيف رفعه إلى 12 نقطة بعدما أنهى الثالث 37-33. وترك المدرب ستيف كير نجميه كوري وكيفن دورانت على مقاعد الاحتياط لفترة طويلة في الربع الأخير، فاستغل واشنطن الوضع وقلص الفارق 106-108 قبل أن يدفع بكوري من جديد في اللحظات الثمينة ليستقر الفارق أخيرا على 8 نقاط بعد نجاح واشنطن في إنهائه 26-22.



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