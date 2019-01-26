شكرا لقرائتكم «الأبيض» الإماراتي يثأر من أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 01:21

بلغت الإمارات المضيفة الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم بفوزها على أستراليا حاملة اللقب (1-صفر) أمس (الجمعة) على استاد هزاع بن زايد في العين.



وسجل علي مبخوت الهدف (68)، وتلعب الإمارات الثلثاء المقبل في نصف النهائي مع قطر الفائزة الجمعة أيضاً على كوريا الجنوبية (1-صفر). وفي المباراة الثانية من دور الأربعة، تلتقي إيران مع اليابان الاثنين المقبل.

قدم الفريقان مباراة عكست مستوى أفضل مما قدماه حتى دور الـ16، وبدا منتخب أستراليا في أحيان كثيرة في زي حامل اللقب، بيد أن المضيف لم يقف مكتوف اليدين، فركز على الدفاع والهجمات المرتدة واستغلال الثغرات إن وجدت، في صفوف الخصم.

وكانت الإمارات ودعت بطولة أمم آسيا 2015 من أستراليا البلد المضيف، وهاهي ترد الين على ميادينها.