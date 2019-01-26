شكرا لقرائتكم تشلسي يلحق بمانشستر سيتي إلى النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 21:22

لحق تشلسي بماشستر سيتي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية في كرة القدم، بفوزه على جاره اللندني توتنهام 4-2 بركلات الترجيح ا على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن في إياب الدور نصف النهائي.



وانتهى الوقت الأصلي بفوز تشلسي 2-1 فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل بعدما كان توتنهام فاز 1-صفر ذهابا على ملعب ويمبلي. وتقدم تشلسي بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما الدوليان الفرنسي نغولو كانتي (27) والبلجيكي إيدين هازار (38)، وأبقى الإسباني فرناندو يورنتي توتنهام في المنافسة بتقليصه الفارق مطلع الشوط الثاني (50)، وفي ركلات الترجيح، سجل لتشلسي الدولي البرازيلي ويليان والإسباني سيثار أثبيليكويتا والدولي الإيطالي البرازيلي الأصل جورجينيو والبرازيلي دافيد لويز.

في المقابل، اكتفى توتنهام بتسجيل ركلتين ترجيحيتين فقط عبر الدنماركي كريستيان إريكسن والأرجنتيني إيريك لاميلا، فيما أهدر له إيريك داير بتسديده الكرة فوق العارضة، والبرازيلي لوكاس مورا الذي تصدى الحارس الإسباني كيبا أريثابالاغا لتسديدته.

وثأر تشلسي لخسارتيه أمام توتنهام هذا الموسم الأولى في الدوري 1-3 في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والثانية صفر-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة في الثامن من الشهر الجاري.

وكان مانشستر سيتي حامل اللقب حجز بطاقته بعدما جدد فوزه على مضيفه بورتون ألبيون من الدرجة الثانية (الثالثة عمليا) 1-صفر، بعدما كان سحقه بتسعة أهداف نظيفة ذهابا في مانشستر على ملعب الاتحاد.