موزيس من تشلسي إلى فنربغشه بالإعارة

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محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 01:17

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الجمعة انتقال لاعبه الدولي النيجيري فيكتور موزيس إلى فنربغشه التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020.



وأكد النادي اللندني انتقال لاعبه في بيان جاء فيه: «انضم فيكتور موزيس أمس إلى فنربغشه على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020. نتمنى لفيكتور، أحد أكثر اللاعبين شعبية في الفريق، الأفضل بعد عقده بالإعارة في تركيا». وانضم موزيس (28 عاماً) إلى تشلسي في عام 2012 قادماً من مواطنه ويغان، وشارك في إحراز «البلوز» لقب الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2016 - 2017، وكأس إنكلترا 2018. كما أعير إلى كل من

وأكد النادي اللندني انتقال لاعبه في بيان جاء فيه: «انضم فيكتور موزيس أمس إلى فنربغشه على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020. نتمنى لفيكتور، أحد أكثر اللاعبين شعبية في الفريق، الأفضل بعد عقده بالإعارة في تركيا». وانضم موزيس (28 عاماً) إلى تشلسي في عام 2012 قادماً من مواطنه ويغان، وشارك في إحراز «البلوز» لقب الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2016 - 2017، وكأس إنكلترا 2018. كما أعير إلى كل من ليفربول ، ستوك سيتي، ووست هام، قبل أن يفرض نفسه مع تشلسي. وخسر اللاعب النيجيري مركزه أساسياً في تشكيلة النادي اللندني منذ أن خلف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري مواطنه أنطونيو كونتي العام الماضي. ولم يخض موزيس أي مباراة بالقميص الأزرق منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما كان لعب ست مباريات فقط في مختلف المسابقات، منها مباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية.

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