شكرا لقرائتكم راموس يحلق بريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 21:30

وضع القائد سيرجيو راموس فريقه ريال مدريد على مشارف الدور نصف النهائي بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها على ضيفه جيرونا 4-2 على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.



ومنح راموس التقدم مرتين للنادي الملكي الأولى من ركلة جزاء في الدقيقة 41 نفذها على طريقة «بانينكا» علما بأنها السابعة له في مختلف المسابقات هذا الموسم وسجلها جميعها، والثانية في الدقيقة 76 بضربة رأسية قوية.

وكان جيرونا البادئ بالتسجيل عبر الهندوراسي أنطونيو لوثانو في الدقيقة السادسة، وأدرك لوكاس فاسكيث التعادل بعد 11 دقيقة (17)، ثم عاد جيرونا ليحرج النادي الملكي عندما أدرك التعادل في الشوط الثاني عبر أليكس غرانيل من ركلة جزاء، لكن راموس أعاد التقدم للميرينغي قبل أن يعزز الفرنسي كريم بنزيمة بالرابع في الدقيقة 80، وأنقذ راموس فريقه من فخ جيرونا الذي كان أطاح بممثل العاصمة الثاني أتلتيكو مدريد من الدور ثمن النهائي بإرغامه على التعادل 1-1 ذهابا في جيرونا و3-3 إيابا في مدريد، ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل.

وخاض ريال مدريد، المتوج باللقب 19 مرة آخرها عام 2014، المباراة في غياب مدافعه دانيال كارفاخال، فيما أبقى مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري على الألماني طوني كروس وماركوس يورنتي على مقاعد البدلاء إلى جانب إيسكو، وكان ريال مدريد الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان بإمكانه هز الشباك أكثر من مرة لكنه اكتفى بهدفين.