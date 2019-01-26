ميسي يتطلع لاستئناف التألق أمام جيرونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاستئناف تألقه وإبداعه مع برشلونة، وضم فريق جيرونا إلى قائمة ضحاياه، حينما يلتقي الفريقان غدا في المرحلة الـ 21 للدوري الإسباني.

ولم يشارك ميسي في ذهاب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا أمام ليفانتي، كما تم استبعاده أيضا من لقاء الذهاب أمام إشبيلية بدور الثمانية لكأس الملك (2-0 لإشبيلية).

وقرر فالفيردي إبقاء ميسي على مقاعد البدلاء في بداية لقاء ليجانيس ببطولة الدوري الأحد الماضي، لكنه اضطر للدفع به خلال الثلث ساعة الأخيرة، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، لينجح في قلب الأمور وينهي اللقاء بفوز برشلونة 3- 1، بعدما أحرز هدفا وتسبب في تسجيل آخر.

ورغم ذلك من المقرر أن يشارك ميسي منذ البداية حينما يحل برشلونة ضيفا على جيرونا، صاحب المركز الـ 12 في الترتيب. وانتهت مواجهة جولة الذهب بالتعادل 2-2.

وسجل ميسي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري حاليا برصيد 18 هدفا، وجيرارد بيكيه مدافع الفريق، هدفي برشلونة في تلك المباراة، فيما أحرز المهاجم الأوروجواياني كريستيان ستواني هدفي جيرونا.

وكان ستواني ضمن المرشحين للانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم هجوم الفريق، لكن إدارة النادي استقرت في النهاية على التعاقد مع الغاني كيفن برنس بواتينج.

وسجل بواتينج ظهوره الأول مع برشلونة خلال لقاء إشبيلية، لكن من المنتظر أن يجلس على مقاعد البدلاء خلال الديربي الكتالوني أمام جيرونا.

وينتقل ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، إلى إقليم كتالونيا لمواجهة مضيفه إسبانيول الذي يحتل المركز الـ 16 في اليوم نفسه.

ويسعى الريال الذي يبتعد بفارق 10 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، و5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد (الوصيف) لتقليص فارق النقاط قبل لقائه المرتقب مع أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية المقرر في التاسع من فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تتعزز صفوف الفريق الملكي بعودة مجموعة من لاعبين المصابين، حيث شارك توني كروس وماريانو دياز وماركوس يورينتي في التدريبات أخيرا، فيما يستمر غياب الجناح الويلزي جاريث بيل ولاعب الوسط الشاب ماركو أسينسيو.

ويستضيف أتلتيكو مدريد فريق خيتافي اليوم في ديربي مدريدي في خضم صراعه مع لعنة الإصابات.

وتفتتح مباريات المرحلة اليوم بلقاء إشبيلية صاحب المركز الخامس، مع ضيفه ليفانتي، فيما يلتقي ليجانيس مع إيبار، وبلنسية مع ضيفه فياريال.