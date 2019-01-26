قرعة كوبا أمريكا تسعد البرازيليين وتقلق الأرجنتينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2019 لكرة القدم (كوبا أمريكا) المنتخب البرازيلي في مجموعة تبدو سهلة، بينما أوقعت المنتخب الأرجنتيني في صدام مع نظيره الكولومبي.

وتنطلق البطولة التي تحتضنها البرازيل في 14 يونيو المقبل بمباراة البرازيل وبوليفيا في المجموعة الأولى، ثم يلتقي المنتخب الفنزويلي مع بيرو في المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها.

وأوقعت القرعة التي سحبت مساء الخميس المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية، مع منتخبات كولومبيا والباراجواي وقطر.

ويواجه المنتخب القطري الذي يشارك في البطولة بدعوة، مهمة صعبة في «كوبا أمريكا»، قبل استضافة بطولة كأس العالم 2022.

كما يشارك المنتخب الياباني في البطولة بناء على دعوة، وستكون المشاركة الأولى له في «كوبا أمريكا» منذ 20 عاما.

وأوقعت القرعة المنتخب الياباني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الإكوادور وتشيلي حامل اللقب، والأوروجواي.

ورغم القرعة السهلة للمنتخب البرازيلي، المصنف الثالث على العالم، يترقب الفريق وجماهيره حالة نجمه نيمار وسط حالة من القلق.

وتعرض نجم الهجوم البرازيلي للإصابة مجددا في القدم اليمنى، خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء الماضي في المباراة التي انتهت بالفوز على ستراسبورج 2 - 0 في دور الـ 32 من كأس فرنسا، وربما يحتاج إلى عملية جراحية.

ويتطلع المنتخب البرازيلي إلى الاستفادة من استضافة البطولة على أرضه، أملا في التتويج بها للمرة الأولى منذ 2007 ومصالحة جماهيره بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في الولايات المتحدة عام 2016.

كذلك يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى العودة لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ 1993، ويستهل مشواره في البطولة بلقاء نظيره الكولومبي في 15 يونيو.

وتجري المباراة النهائية للبطولة على استاد ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو.