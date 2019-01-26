البايرن يحسم بقاء الأمريكي ريتشاردز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أنه حسم بقاء المدافع الأمريكي الشاب كريس ريتشاردز ضمن صفوفه، بعقد يستمر حتى عام 2023.

وكان قلب الدفاع ريتشاردز (18 عاما) انضم إلى بايرن، بعقد إعارة من دالاس الأمريكي العام الماضي، وقدم مستويات جيدة خلال 21 مباراة شارك فيها ضمن صفوف فريق تحت 19 عاما بالنادي، وسجل هدفين.

وقال ريتشاردز في تصريحات نشرها النادي «دائما ما كنت أحلم باللعب يوم ما لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا، والآن أنضم فعليا لواحد من أندية القمة، إنني سعيد للغاية حقا».

وقال المشرف العام على قطاع الشباب بنادي بايرن ميونخ، يوخين ساور «قدم كريس لنفسه رصيدا جيدا هنا على مدار نصف عام، ونحن نثق في استمرار تطوره بشكل جيد في بايرن، ونرى فيه كثيرا من الإمكانات».