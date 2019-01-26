محاربو الساموراي.. صائدو نتائج دون بصمة حقيقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ أبوظبي

رغم تذبذب مستوى المنتخب الياباني في كأس آسيا الحالية بالإمارات، تمكن من التأهل إلى دور الأربعة بعدما حقق الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها.

ولم يترك (محاربو الساموراي) بقيادة مديرهم الفني الوطني هاجيمي مورياسو بصمة حقيقية في البطولة حتى الآن، لكنهم حققوا النتائج التي بلغوا من خلالها المربع الذهبي.

وقد يكون أحد الأسباب وراء هذا التذبذب في المستوى التوقعات الكبيرة التي رافقت الفريق إلى البطولة، نظرا لكونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (4 ألقاب)، إضافة لظهوره المتكرر في النسخ الأخيرة من بطولات كأس العالم، وكذلك وجود عديد من النجوم.

ولكن الفريق أصبح مطالبا الآن بالظهور بشكل مغاير في مباراته التالية، حيث يلتقي نظيره الإيراني الإثنين المقبل بدور الأربعة.

وتضم صفوف المنتخب الياباني 7 لاعبين أعمارهم 25 عاما أو أقل، كما يضم محترفين في إنجلترا وألمانيا وتركيا وفرنسا والبرتغال.

وتولى مورياسو تدريب الفريق عقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي شهدت نهاية المسيرة الدولية للاعب المخضرم كيسوكي هوندا، لاعتزاله اللعب دوليا، فيما ابتعد النجمان الكبيران شنجي أوكازاكي وشنجي كاجاوا أيضا.