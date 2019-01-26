بارك سيو: مستقبل مشرق ينتظر الكرة الفيتنامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدرب منتخب فيتنام، بارك هانغ سيو، أن المستقبل سيكون مشرقا لكرة القدم الفيتنامية، وذلك بعد الخسارة أمام اليابان 0-1 أمس الأول على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن ربع نهائي كأس آسيا الحالية في الإمارات.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة من ضربة جزاء.

وقال بارك» لقد بذل اللاعبون قصارى جهدهم للخروج بنتيجة إيجابية أمام اليابان، وكانوا أبطالا حقيقيين وشجعانا في أرض الملعب، ويجب على الجمهور الفيتنامي أن يفتخر بهذه المجموعة الرائعة».

وأضاف: الوصول إلى دور الثمانية هو إنجاز كبير وحقيقي للكرة الفيتنامية، بعد أن كان من المستبعد أن نـتأهل إلى النهائيات خلال مشوارنا في التصفيات التمهيدية، حيث لم أتوقع أن أصل بالفريق إلى هذه المرحلة، منذ البداية.

وأوضح «أنا راض عن النتيجة، لكنني أشعر بخيبة أمل لعدم فوزنا، وهذا الأمر يفسر سر ابتسامتي بعد المباراة، لكن المهم الآن أننا سوف نستريح قليلا لكي نحضر أنفسنا للاستحقاق المهم المتمثل بتصفيات كأس العالم المقبلة».