10 ملايين يورو من الاتحاد لضم بن عطية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع مدافع فريق يوفينتوس الإيطالي، الدولي المغربي المهدي بن عطية وضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التعاقدات الشتوية الحالية بعقد احترافي يفوق الـ10 ملايين يورو لمدة موسم ونصف الموسم.

ويزاحم الاتحاد على كسب خدمات اللاعب، نادي الدحيل القطري، وناد آخر من الصين، إلا أن عرض الاتحاد يتفوق على العرضين الآخرين.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت في نوفمبر الماضي إلى إبداء المدافع المغربي الدولي مهدي بن عطية، رغبة في الرحيل عن ناديه يوفنتوس وخوض تجربة في دوري آخر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «كوريري ديلوسبورت» الإيطالية الشهر قبل الماضي، فإن بن عطية تقدم بطلب رسمي إلى إدارة يوفنتوس أعلن خلاله عدم رغبته في البقاء، متمنيا من إدارة النادي الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى بن عطية استياءه من عدم المشاركة مع فريقه خلال مباريات الموسم الحالي، في ظل اعتماد المدرب ماسيميليانو أليجري على الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني بشكل أساسي في تشكيل السيدة العجوز في جميع المباريات آخرها مباراة السوبر التي جرت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وفاز بها يوفنتوس، حيث كان بن عطية ضمن قائمة الاحتياط.