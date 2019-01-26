«النملة الذرية» للهلال مقابل 12 مليون يورو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

أنهت إدارة نادي الهلال كل التفاصيل القانونية والمالية لإدراج مهاجم فريق تورونتو الكندي، اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو «النملة الذرية» ضمن قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك كآخر الصفقات الأجنبية للنادي خلال الموسم الحالي.

وينتظر أن يحسم خلال الساعات المقبلة التوقيع الرسمي مع اللاعب بعد أن اتفقت الأطراف الثلاثة (الهلال ووكيل أعمال اللاعب واللاعب)على آلية تقديم الدفعات المالية المستحقة لجيوفينكو والتي تلامس مبلغ الـ12 مليون يورو.

وكان وكيل أعمال اللاعب تواجد في الرياض قبيل لقاء الهلال والفيصلي الماضي في دور الثمانية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأعد تقريرا شاملا عن منشأة النادي وملعب جامعة الملك سعود الذي تجري عليه مباريات الهلال، كما شمل التقرير مقر سكن اللاعب.

سيبستيان جيوفينك

يلقب بالنملة الذرية

يجيد اللعب خلف المهاجمين، وجناح وصانع لعب

قيمته السوقية 8 ملايين يورو

ينتهي عقده مع ناديه الحالي بنهاية 2019

في أكتوبر الماضي عاد إلى قائمة المنتخب الإيطالي للمرة الأولى بعد غياب استمر 3 سنوات

سجل هذا الموسم مع تورونتو الكندي 18 هدفا، وصنع 14 في 38 مباراة

مشاركات سابقة:

يوفنتوس: شارك في 132 مباراة بجميع المسابقات، سجل 20 هدفا وصنع 23 أخرى

بارما : شارك في 70 مباراة، سجل 23 هدفا وصنع 19 أخرى

إمبولي : شارك في 37 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

تورونتو: شارك في 142 مباراة، وسجل 83 هدفا، وصنع 51 أخرى.

مع المنتخب:

منتخب الشباب تحت 16 عاما وحتى تحت 21 عاما: شارك في 44 مباراة سجل خلالها 7 أهداف

ـــ في الألعاب الأولمبية عام 2011: شارك في 10 مباريات أحرز خلالها 3 أهداف

ــ المنتخب الأول: شارك معه في 23 مباراة وأحرز هدفا واحدا.