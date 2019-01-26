شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يستضيف الأهلى فى كلاسيكو 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى منافسه الأهلى اليوم السبت باستاد جامعة قناة السويس ، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدور الثانى بمسابقة دورى الجمهورية. ومن جانبه أكد أحمد فكرى الصغير المدير الفنى لفريق شباب الإسماعيلى مواليد 97 على تطلعه لحصد الثلاث نقاط أمام الأهلى رغم صعوبة المنافس. وأضاف :”درسنا الأهلى جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف لديه ،الجميع لديهم روح واصرار على تحقيق الانتصار واسعاد الجماهير”. وأتم مدرب شباب الدراويش :” اللاعبون على أتم جاهزية .. روح التعاون والجماعية سر قوة الفريق”. ويحتل الاهلي صدارة الدورى ويأتى الإسماعيلي في المركز الثاني .

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