شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يواصل الاستعداد لمباراة دجلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غد الاثنين في بطولة الدوري، ويقود الأوروجوياني مارتن لاسارتي مران اليوم ويعقد محاضرة مع اللاعبين للحديث عن ضرورة مواصلة الانتصارات المحلية بعدما فاز الفريق على المقاصة في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

مارتن لاسارتي ابدى سعادته بالفوز الكبير الذى حققه المارد الأحمر على المقاصة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول ، الخميس، في بطولة الدوري الممتاز، موضحاً إن الفريق قدم أداءً جيدًا على مدار المباراة، وأن اللاعبين أظهروا حالة مميزة خلال الشوط الأول قبل أن تظهر بعض آثار الإرهاق في أوقات من الشوط الثاني بالمباراة، مؤكداً أن الوقت الذي يخوضه في إعداد الفريق قليل للغاية خصوصًا أنه يخوض مباراة ومرانًا مكثفًا بين يوم وآخر وهذا ما يواجهه مع الفريق منذ اليوم الأول.