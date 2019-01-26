محمد يوسف: خروج الأهلي بدون إصابات المكسب الأكبر من مباراة المقاصة .. فيديو

عمرو ابوبكر

قال محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي، إن فوز الفريق على مصر للمقاصة في مباراة الدوري الممتاز الهدف منها حصد نقاطها الثلاثة وهو ما تحقق بالفوز بثلاثية نظيفة.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة والأهم هو حصد نقاط المباراة حتى يستعيد المكانة الطبيعية للفريق.