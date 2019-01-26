موناكو يلجأ لمدربه السابق “جارديم” لإنقاذ الفريق من الهبوط

قامت إدارة نادي موناكو الفرنسي بتفعيل قرار إقالة المدير الفني الشاب “تييري هنري” من تدريب الفريق ليلة أمس الجمعة، بعد إيقافه عن العمل لمدة 24 ساعة بسبب توديع كأس فرنسا.

وأعاد موناكو المدير الفني السابق “ليوناردو جارديم” الذي أقيل قبل ثلاثة أشهر فقط لتراجع النتائج على الصعيدين المحلي والقاري.

واشترط المدرب البرتغالي التوقيع على عقد مدته عامين ونصف العام، وهو ما قام مسؤولي موناكو بتنفيذه، ليضع جارديم بذلك حد للشائعات التي ربطته بالانتقال للعمل مع أحد أندية الدوري السعودي.

ويحتل موناكو المركز قبل الاخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وأبرم النادي بعض التعاقدات في الميركاتو الشتوي لمساعدته في النجاة، مثل ضم الاسباني فابريجاس من تشيلسي والتعاقد مع مدافع شالكه المخضرم نالدو.. ليوناردو جارديم يعود الى موناكو