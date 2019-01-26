رياضة | تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت صحيفة لاجازيتا الإيطالي تشكيلة ميلان المتوقعة وجاءت كالتالي:
حراسة المرمي: دوناروما
خط الدفاع: كالابريا، موساشيو، رومانيولي، رودريغيز
خط الوسط: كيسي، باكايوكو، سوسو
خط الهجوم: باكيتا، كوتروني، هاكان
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