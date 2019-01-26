رياضة | تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق ميلان الإيطالي مساء اليوم نظيره فريق نابولي ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري على ملعب السان سيرو.

نشرت صحيفة لاجازيتا الإيطالي تشكيلة ميلان المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا، موساشيو، رومانيولي، رودريغيز

خط الوسط: كيسي، باكايوكو، سوسو

خط الهجوم: باكيتا، كوتروني، هاكان