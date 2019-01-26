رياضة | قرار جديد من عائلة "سالا" بعد إيقاف عمليات البحث

اتخذت عائلة إيميليانو سالا لاعب فريق نانت الفرنسي والذي كان على مشارف الانضمام لفريق كارديف سيتي الإنجليزي، قراراً جديداً بعد إيقاف عمليات البحث.

وكانت الشرطة قد قررت في الساعات الماضية من يوم أمس، إيقاف عمليات البحث عن الطائرة المفقودة التي كان يستقلها اللاعب إيميليانو سالا من فرنسا إلي إنجلترا.

وعلقت الشرطة خدمات البحث بعد التأكد من أن فرص العثور على اللاعب أو الطيار على قيد الحياة كانت بعيدة للغاية ، مما دفع شقيقة اللاعب للخروج عبر وسائل الإعلام والمطالبة بالبحث من جديد.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن عائلة سالا قررت استئجار خدمة بحث خاصة لتحديد مكان الطائرة المفقودة ومن المنتظر سفر العائلة إلي الجزر المتوقع سقوط الطائرة فيها لبدء عملية البحث من جديد.