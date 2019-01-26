رياضة | رسميا.. كوفي ينضم لفريق الكوكب السعودي

أعلن نادي الكوكب السعودي تعاقده الرسمي مع محمد كوفي لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأتم نادي الكوكب السعودي التعاقد مع البوركيني كوفي عقب رحيله عن المصري بقرار من مجلس إدارة النادي في الساعات الماضية.

ووجهت إدارة نادي الكوكب الشكر لإدارة نادي المصري برسالة تم نشرها عبر الحساب الرسمي للنادي بتويتر جاء في نصها: نشكر إدارة النادي المصري البورسعيدي على التعامل الرائع خلال مفاوضات انتقال اللاعبين محمد كوفي وتوريك جبريل.

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، الاستغناء عن خدمات البوركيني محمد كوفي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن يرحل كوفي لأحد الأندية السعودية التي تنافس في دوري الدرجة الأولى، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وحاول مسؤولو المصري تجديد عقد المدافع الدولي مع الفريق للاستمرار في بورسعيد مواسم أخرى مقبلة، ولكنه رفض في ظل رغبته في الحصول على مبلغ مالي محدد لا يناسب إمكانيات المصري المادية، وأيضاً لدخوله في عدة أزمات خلال الفترة الماضية مع مسئولي النادي بسبب تأخر حصوله على مستحقاته السنوية.

وكان المصري قام بفسخ التعاقد مع توريك جبرين، بالأيام الماضية بسبب تأخر مستحقاته ورغبته في الرحيل عن صفوف النادي.

وحقق المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، فوزًا على المقاولون العرب، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري العام.