رياضة | توتنهام يحدد مبلغا خرافيا لبيع إيركسن لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يحدد مبلغا خرافيا لبيع إيركسن لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي حدد سعر بيع الدنماركي كريستين إيركسن إلي ريال مدريد في الصيف المقبل.
ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد رصد التعاقد مع إيركسن لاعب وسط توتنهام في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق وليكون بديل محتمل للكرواتي لوكا مودريتش والذي يفكر في الرحيل عن الملكي.
واضافت الصحيفة، أن ريال مدريد سيواجه تحدي صعب في صفقة التعاقد مع إيركسن لأن رئيس توتنهام سيحاول رفع سعره لأقصي درجة.
وتابعت الصحيفة، أن توتنهام لن يتنازل عن إيركسن إلا في حالة تقديم عرض يقوق حاجز الـ110 مليون يورو للموافقة على رحيله لريال مدريد
الجدير بالذكر أن عقد إيركسن سينتهي مع توتنهام في 2020 المقبل.
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