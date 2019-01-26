اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا بث مباشر اليوم السبت في مونديال كرة اليد yalla shoot

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يلتقي منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة قوية اليوم السبت 26 يناير 2019 أمام نظيره الإسباني في صراع المركز السابع لمونديال اليد في مباراة صعبة لأحفاد الفراعنة، مشاهدة مباراة مصر واسبانيا بث مباشر اليوم السبت في مونديال اليد.

ونجح الفراعنة في التأهل للدور الثاني عقب احتلالهم المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعدما حصد 5 نقاط من فوزين وتعادل بعدما تعرض لهزيمتين في بداية المجموعة، وتلقى الفراعنة خسارتين على التوالي في البداية أمام كلا من السويد بنتيجة 27 / 24 ثم قطر بنتيجة 28 / 23 قبل أن يعود ويفوز على الأرجنتين بنتيجة 22 / 20 ثم تعادل مع المجر 30 / 30 وانهى مشواره بالفوز على أنجولا 33-28 بفى ختام الدور الأول .

وفي الدور الثاني خسرت مصر أمام النرويج والدنمارك قبل أن يحققوا الفوز على تونس 30-23، لينجح في احتلال المركز الرابع في مجموعته، ويلعب على المركزين السابع والثامن أمام الماتادور الإسباني اليوم.

وتنقل المباراة عبر قناة النيل للرياضة في بث حي ومباشر اليوم السبت.