شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشترط المخالصة لإنهاء صفقة أدريان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)علمت مصادر "الخليج 365" المقربة من البيت الأهلاوي، أن المحترف البولندي أدريان لاعب نادي تشانغتشون الصيني والنصر السابق دخل ضمن اهتمامات إدارة النادي الأهلي الحالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون بديلاً عن المحترف الإسباني خورادو الذي بات خارج حسابات المدرب غويدي.
وكشفت المصادر أن الإدارة تسابق الزمن لإنهاء الملف إذ طلبت من أدريان عمل مخالصة من ناديه ليتسنى له تسجيله مع النادي وعدم تكبيد الأهلي أي خسائر كبيرة بشرائه من ناديه الصيني، وتنوي إدارة النادي إنهاء الملف الآخر في صناعة اللعب بدلاً من سوزا الذي يعاني من إصابة وسيجري عملية جراحية ستغيبه عن بقية الموسم. من جهة أخرى، وصل مدافع الفريق الجديد البرازيلي أديرلان سانتوس فجر أمس بعد أن أنهت الإدارة إجراءات دخوله سريعاً ليتسنى له الانخراط في تدريبات الفريق إلى جانب المنضم حديثاً التشيلي بايزا، وستصبح مشاركتهما في لقاء الفريق أمام التعاون بيد مدرب الفريق الأرجنتيني غويدي.
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