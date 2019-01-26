محبو الطائرة يحتفون بالحكم الغامدي

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)salih. احتفت اللجنة الفرعية بالمنطقة الغربية وحكام الكرة الطائرة، بالحكم المعتزل أحمد محمد الغامدي بحضور عدد كبير من محبي الحكم، في مقدمتهم سعيد جمعان الغامدي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم سابقا، ومدير مكتب هيئة احتفت اللجنة الفرعية بالمنطقة الغربية وحكام الكرة الطائرة، بالحكم المعتزل أحمد محمد الغامدي بحضور عدد كبير من محبي الحكم، في مقدمتهم سعيد جمعان الغامدي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم سابقا، ومدير مكتب هيئة الرياضة بجدة سعيد محمد هديه، وعضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة ورئيس لجنة الحكام الرئيسية عبدالله العدوان ومدير صالة هيئة الرياضة بجدة علي ريف وصالح القاسم أمين اتحاد الطائرة السابق، إضافة إلى مندوبي أندية الأهلي الاتحاد والوحدة أيمن تازي وتركي مدخلي وخالد حمدان. كما حضره رؤساء اللجان الفرعية بالرياض والمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة والطائف والباحة وعسير ومعظم حكام المملكة، فيما قدم عدد من الحكام والمسؤولين اعتذارهم لظروفهم الخاصة والعملية، إذ أجرى الدكتور إبراهيم البابطين اتصالا بالمحتفى به يعتذر لظروفه العملية وأناب عضو مجلس الإدارة عبدالله العدوان في تقديم درع اتحاد الطائرة للغامدي. وشهدت فقرات الحفلة العرضة الجنوبية وشيلات ولعبة المزمار، بجانب هدايا تذكارية ودروع قدمت للمحتفى به.



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