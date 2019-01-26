شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب ناويها.. مهند صفقة الشتاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

خطوات جادة بدأتها إدارة نادي الشباب لخطف مهاجم الأهلي مهند عسيري، الذي يمر بعلاقة متوترة مع ناديه الحالي؛ نتيجة خلافات إدارية، حيث يسعى الشبابيون لكسب توقيع اللاعب بنظام شراء العقد أو الانتقال بنظام الإعارة، وذلك بداية من الفترة الشتوية الحالية.

وبحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أكدت أن المفاوض الشبابي التقى اللاعب أمس لرسم الخطوط الأخيرة حول كيفية انتقال عسيري إلى النادي العاصمي.

وأشار المصدر إلى أن التحركات الشبابية للظفر بخدمات اللاعب اتسمت بالجدية دون مثيلاتها من الأندية الأخرى الهلال، والنصر، التي لم تتعد كونها محادثات شفهية لم تأخذ طابع الرسمية.

ويتوقع المصدر أن تحسم صفقة مهند عسيري لصالح الليث في ظل التوافق السائد ما بين عسيري والمسؤولين في نادي الشباب على عودة اللاعب مجددا لتمثيل صفوف الشباب بعد أن غادره في 2014 صوب القلعة الخضراء.