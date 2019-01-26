مبخوت يـ «الإمارات»

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) قاد الإماراتي على مبخوت، منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، بعد فوزه على أستراليا حاملة اللقب 1/‏0، في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد هزاع بن زايد في العين. سجل مبخوت الهدف في الدقيقة 68 من عمر المباراة، لتواجه الإمارات الثلاثاء القادم قطر في نصف النهائي، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها، فيما يلتقي منتخب إيران نظيره الياباني بعد غد (الإثنين).

قاد الإماراتي على مبخوت، منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، بعد فوزه على أستراليا حاملة اللقب 1/‏0، في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد هزاع بن زايد في العين. سجل مبخوت الهدف في الدقيقة 68 من عمر المباراة، لتواجه الإمارات الثلاثاء القادم قطر في نصف النهائي، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها، فيما يلتقي منتخب إيران نظيره الياباني بعد غد (الإثنين).

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