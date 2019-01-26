الفيحاء يتعاقد مبدئيا مع السويدي بيسارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت إدارة نادي الفيحاء عقدا مبدئيا مع صانع اللعب، السويدي ناهير بيسارا لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

ومن المفترض أن يكون اللاعب، وصل إلى المجمعة أمس لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيع العقد الرسمي.

وسبق لبيسارا (29 سنة) أن مثل السويد من خلال منتخبات الفئات السنية، فيما بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي اسيريسكا السويدي، ثم انتقل إلى نادي هاماربي السويدي.

وكانت أول محطاته الخارجية من خلال الانتقال إلى مع نادي غوزتيبي التركي، ثم عاد مجددا إلى الدوري السويدي لتمثيل نادي أوريبرو موسم 2017-2018، ولعب معه خلال آخر موسمين، 81 مباراة سجل خلالها 23 هدفا، وصنع 22 هدفا.