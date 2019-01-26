الأهلي يعيد أدريان ميرزيفسكي للدوري السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل زادت قناعة إدارة نادي الأهلي بضرورة التعاقد مع لاعب تشانجتون الصيني، والذي سبق له خوض تجربة احترافية ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موسم 2016، البولندي أدريان ميرزيفسكي، وذلك لتعويض رحيل المصري الدولي عبدالله السعيد الذي التحق بفريق بيراميدز المصري.

وتسعى إدارة الأهلي إلى معالجة الخطوط من خلال دعمها بأسماء تملك الخبرة.

وفي حال تم التعاقد مع اللاعب أدريان، فسينضم إلى الثنائي التشيلي كلاوديو بايزا والمدافع البرازيلي اديرلان سانتوس، اللذين تتابع وصولهما إلى جدة فجر أمس.

من جهة أخرى، تأكد استمرار المدير الفني، الأرجنتيني بابلو غويدي مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد أن جددت إدارة النادي برئاسة عبدالله بترجي ثقتها فيه، على الرغم من الخروج المبكر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الخسارة أمام الوحدة بركلات الترجيح 1-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جرت الأربعاء الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، إلى جانب تراجع نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب الثالث.