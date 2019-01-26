قرار باسم لجنة رئيسها آخر من يعلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _مكة المكرمة

قدم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي أمس استقالته من رئاسة اللجنة، ورغم عدم إعلان البطي السبب المباشر في استقالته، إلا أن مصادر أرجعتها إلى غضبه نتيجة صدور بيان باسم لجنة المسابقات خاص بنقل مباراة النصر وأحد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، نشره الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقعه الرسمي في تويتر، دون علمه بوصفه رئيسا للجنة.

وقرر اتحاد القدم عبر لجنة المسابقات نقل مباراة النصر وأحد ضمن الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نتيجة رفض النصر تغيير موعد المباراة أو نقلها إلى خارج الرياض.

وبررت اللجنة قرارها - الذي لا يعمله رئيسها- باستنادها إلى الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات، والتي نصت على أنه «يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة».

وبينت لجنة المسابقات في بيانها أن عدم مطابقة ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباريات عليه أجبرها على نقل المباراة إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية.