شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى للبطولة العربية لسيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مساء اليوم السبت، الإجتماع الفنى للبطولة العربية لسيدات الكرة الطائرة التى ستنطلق غدا بإستاد القاهرة، وتستمر حتى الثانى من فبراير المقبل

وبدء توافد الفرق المشاركة فى البطولة العربية لسيدات الطائرة إلى القاهرة .

ومن جانبه أكد احمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الطائرة على اعتذار فريق فتيات العيون الكويتى عن المشاركة.

و قال عبد الدايم ان البطولة ستشهد مشاركة 7 فرق فقط وهم ، الأهلى والصيد والزمالك وسبورتنج و الدفاع الحسنى المغربى و المحرق البحرينى و الصفاقسى التونسى.

أشار عبد الدايم، إلى أنه سيتم تعديل جدول المباريات فى ظل اعتذار الفريق الكويتى فى الاجتماع الفنى للطولة المقرر انعقاده اليوم السبت .