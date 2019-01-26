شكرا لقرائتكم خبر عن صيد الأسماك يسعى لاقامة اتحاد أفريقي للعبة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد القداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، عن نية الاتحاد المصري لإقامة اتحاد أفريقي للعبة، ويكون مقره مصر.

وقال رئيس الاتحاد المصري، أن وجود اتحاد أفريقي للرياضة يرسخ قوة القارة السمراء، في مختلف الرياضات، مضيفا أن مصر هي السباقه دائماً، في تلك المجالات.

وأختتم القداح تصريحاته، أن الاتحاد المصري لصيد الأسماك، بات يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الصيد، وهو ما يتيح تواجد الشباب، في شتى نشاطاته، ويؤكد قوة مصر فى تلك الرياضة واعتمادها على الشباب في المقام الأول.