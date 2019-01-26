مباريات السبت.. مصر أمام أسبانيا في اليد.. وقمة إيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): عشاق كرة القدم على عدد من المباريات في الدوري الإيطالي أو الأسباني بجانب مواجهة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الإسباني في كأس العالم. ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي أبرز مباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة: بطولة العالم لكرة اليد للرجال منتخب مصر × منتخب إسبانيا .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة النيل للرياضة. الدوري الإسباني أتليتكو مدريد × خيتافي .. الموعد 5:15 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. الدوري الإيطالي ميلان × نابولي .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. الدوري الألماني بروسيا دورتموند × هانوفر .. الموعد 4:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5. كأس زايد للأبطال الرجاء البيضاوي × النجم الساحلي .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1. كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي × بيرنلي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

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