الإذاعي الرياضي وائل عيسي يشكر حزب وبوابة الوفد على تكريم الرياضي الأفضل 2018

أعرب وائل عيسى، الإذاعي الرياضي بإذاعة الشباب والرياضة، عن سعادته الشديد بالتواجد في حزب الوفد وتكريمه ضمن استفتاء الرياضي الافضل إعلاميا واذاعيا، مع نجوم الإعلام الرياضي 2018 بحسب الاستفتاء الذي أجرته بوابة الوفد الإلكترونية.
ووجه "عيسى"، الشكر للمستشار بهاء ابو شقة، رئيس الحزب، على التكريم، كما وجه
وشهد مقر حزب الوفد حفل تكريم الفائزين في استطلاع الأفضل رياضيًا 2018 في مصر والوطن العربي، والذي نظمته لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الإلكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق
ويعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.
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