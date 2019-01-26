الإذاعي الرياضي وائل عيسي يشكر حزب وبوابة الوفد على تكريم الرياضي الأفضل 2018

كتب: محمود عبدالمنعم - محمد عيد - عمرو إسماعيل - باسل عاطف

أعرب وائل عيسى، الإذاعي الرياضي بإذاعة الشباب والرياضة، عن سعادته الشديد بالتواجد في حزب الوفد وتكريمه ضمن استفتاء الرياضي الافضل إعلاميا واذاعيا، مع نجوم الإعلام الرياضي 2018 بحسب الاستفتاء الذي أجرته بوابة الوفد الإلكترونية.

ووجه "عيسى"، الشكر للمستشار بهاء ابو شقة، رئيس الحزب، على التكريم، كما وجه

الشكر لكافة قيادات الحزب والبوابة الإلكترونية.وشهد مقر حزب الوفد حفل تكريم الفائزين في استطلاع الأفضل رياضيًا 2018 في مصر والوطن العربي، والذي نظمته لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الإلكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلقالرياضى المرحوم محمد السباعى»، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا والقيادات الوفدية، لتسليم الدروع للفائزين من اللاعبين والإعلاميين والمدربين والنقاد والإداريين في مجال الرياضة بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع.

ويعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.