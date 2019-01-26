ثلاثي ناشىء سموحة ينضموا لمنتخب مصر

نادى سموحة الاسكندرية - بوابة الوفد - سامح سعيد تلقى نادى سموحة إتصالا من المسئولين اتحاد الكرة لضم يوسف صديق الظهير الأيمن لفريق 2001، ومحمد ماجد مهاجم الفريق إلى تجمع منتخب مصر 2001 غدا. تجمع منتخب مصر 2001 غدا. وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر 2001 بقيادة ربيع ياسين

وبذلك يرتفع عدد أبناء سموحة في منتخب مصر 2001 إلى ثلاثة وهم فارس مجاهد ويوسف صديق ومحمد جودة. سبق له ضم فارس مجاهد مساك سموحة إلى المنتخب.وبذلك يرتفع عدد أبناء سموحة في منتخب مصر 2001 إلى ثلاثة وهم فارس مجاهد ويوسف صديق ومحمد جودة.

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