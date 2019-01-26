عبدالرحمن محمد يتجاوز حالته الصحية ويطمئن محبيه

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) طمأن المعلق والمذيع عدنان حمد الجماهير طمأن المعلق والمذيع عدنان حمد الجماهير الرياضية على سلامة الإعلامي الإماراتي عبدالرحمن محمد بعد أن تعرض لحالة إغماء وهبوط مفاجئ في الضغط أثناء بث إحدى البرامج وذلك بعد تأهل منتخب الإمارات لنصف نهائي القارة على حساب حامل اللقب المنتخب الأسترالي. وقال عدنان حمد عبر تغريدة بحسابه في «تويتر» مرفق بفيديو يظهر فيه عبدالرحمن محمد بصحبته: «نطمئن الجميع على صحة وسلامة الزميل عبدالرحمن محمد الذي تعرض لحالة إغماء وهبوط مفاجئ في الضغط اثناء بث البرنامج.. تم اجراء الفحوصات والأشعات المقطعية وحالته مستقره في مستشفى راشد».



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