شكرا لقرائتكم سولشاير بعد إقصاء أرسنال: تغلبنا على مرشح قوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر النرويجي أولى جانر سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بالفوز على أرسنال مساء الجمعة فى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، وتأهل الفريق للدور ثمن النهائي.

سولشاير لم يخسر أو يتعادل فى أى مباراة في كل المسابقات منذ تعيينه مدربا لمانشستر يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، حيث كان الفوز على الجانرز هو الثامن على التوالي.

وقال سولشاير خلال تصريحاته بعد المباراة: " أتمنى أن تكون قرعة جيدة وتكون المباراة على أرضنا، اليوم لعبنا خارج أرضنا مع أحد المرشحين للفوز بالكأس ولكن إن أردت الفوز بالبطولة فعليك هزيمة الأفضل".

وأضاف: "أتمنى للجماهير رحلة عودة آمنة لمانشستر، كان ينبغي أن يتواجد عدد أكبر منهم اليوم ولكن كما تعلم كانت تلك الحصة التي تلقيناها فى المدرجات".

واختتم قائلا :" فى هذه البطولة عليك كل مباراة تقديم أداء منظم جداً للفوز بكل مباراة، واليوم فزنا ضد واحد من المرشحين للفوز بهذه البطولة".