شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مغرٍ من الهلال لضم ليما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تقدم الهلال السعودي بعرض مغرٍ لضم البرازيلي ليما مهاجم الوصل، وينتظر «الأزرق» رد إدارة الوصل النهائي خلال ساعات بعد استكمال دراسة العرض الهلالي فنياً ومادياً، علماً أن بند العرض ينص على استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع امتياز شراء بقية العقد بعد ذلك.

وسبق للنصر السعودي أن طلب ضم ليما أيضاً، لكن الوصل رفض الاستغناء عن هدافه.

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